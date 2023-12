Thais Villas se acercó hasta la puerta del Congreso para sacar las confesiones más íntimas de los diputados sobre cómo duermen y Valeria Ros aprovecha la ocasión para lanzar la misma pregunta a los colaboradores de Zapeando: "Me gustaría que os mojéis vosotros, ¿cómo dormís?". "Yo tapada hasta las cejas", no duda en responder María Gómez, que confiesa que no se pone calcetines porque le "parecen una falta de respeto". "Es anti morbo total", reacciona Valeria Ros.

"Yo soy muy clásica", confiesa Isabel Forner por su parte, que desvela que duerme "con el pijama de seda de toda la vida, que es lo que me traen los Reyes Magos todos los años". Una confesión que provoca un ataque de risa a Cristina Pedroche, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia, donde la periodista de deportes descubre que los tiene de "todos los colores" y que todas las personas que la ven la dicen: "Es el tipo de pijama que te pega".

Además, en este vídeo Isabel Forner también confiesa que usa "batín": "Cuando se va mi novio lo saco y cuando está lo guardo. No es sexy,me quita todo el encanto".