¿Cada cuánto hay que hacer pis? Boticaria García responde las veces que una persona suele ir al baño al día

La farmaceútica Marían Garcia, más conocida como Boticaria García, explica en este vídeo todas las claves que debemos saber sobre el pis: cuánto es capaz de almacenar nuestra vejiga, cada cuánto tiempo es recomendable ir al baño o qué pasa si no vamos con frecuencia.

"Se calcula que una vejiga normal puede almacenar sobre medio litro", explica la farmacéutica Marían García, más conocida como Boticaria García en Zapeando, ante la atención (y los divertidos comentarios) de sus colaboradores.

Pero, tal como añade la experta, "la suerte es que todas las vejigas tienen el poder de superdilatarse hasta acumular dos o tres litros". Esto es, asegura la experta en Zapeando, "el límite sería dos litros y tres, el tope, aunque no es recomendable esperar a que se llene".

Ahora bien, clave de todo: ¿cuándo exactamente te entran ganas? "Lo habitual es sentirse inquieto a partir de los 250 o 300 mililitros de líquido", responde Boticaria. A partir de ahí, añade, "el líquido se retiene con dos músculos: el esfínter y el músculo de detrusor".

Así, señala que conforme va aumentando el líquido almacenado empezamos a notar más presión y ya tenemos nosotros mismos que hacer esfuerzo y es en ese punto, cuando se abren dos caminos: que voluntariamente decidas hacer pis y que la capacidad de retención llegue al máximo y explotemos.

Por último, ¿cada cuánto hay que hacer pis? "No hay una cantidad normal y depende de lo que bebas y si haces ejercicio", destaca la experta, quien señala que "lo normal es que una persona sana pueda ir al baño entre 4 y 10 veces al día, aunque la media está entre 6 y 7 veces", concluye García, agregando que no pasa nada si nos aguantamos las ganas si es de forma puntual: "Si se hace de forma general a diario, sí se puede alterar la función de la vejiga". En el vídeo, podemos ver al completo todos los detalles.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Zapeando de 2022.

