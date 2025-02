Isabel Forner defiende la existencia de alienígenas: "Todo lo que ha creado Dios es infinito, me cuadra"

Según un estudio sobre creencias y tácticas alternativas, el 30 % de los españoles cree en la existencia de alienígenas y en que han visitado la Tierra. "¡Es que es fuerte!", comenta Cristina Pedroche tras leer la noticia, una reacción que también comparte Dani Mateo, quien no da crédito a los resultados.

Sin embargo, Isabel Forner se suma a ese 30 % de la población española. "Yo siempre he defendido que existe vida alien y a lo mejor nos han hecho una visita", afirma la zapeadora. No obstante, aclara que, por si acaso, ella "no es terraplanista", sino que simplemente cree en la existencia de alienígenas.

"Todo lo que ha creado Dios es infinito, me cuadra", comenta Isabel Forner para reforzar aún más su postura. Puedes disfrutar del momento completo en el vídeo de Zapeando.