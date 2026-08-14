VÍDEO | Una persecución de risa: huye en bicicleta de la policía y termina con el culo al aire

El protagonista del vídeo decidía huir de los agentes, pero, al llegar a una valla choca con ella. Descubre cómo termina la escena en el vídeo principal.

Hay persecuciones policiales muy emocionantes, pero otras parecen salidas de la película 'Loca academia de Policía'. Un ejemplo de ello es que la se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

Como indica Maya Pixelskaya, en esta persecución "todos pierden los papeles y, sobre todo, la dignidad". En las imágenes, se puede a un chico que huye, subido en una bicicleta, de la policía.

El hombre choca con una valla de alambre y, de la propia fuerza del choque, termina precipitándose por encima de esa valla. Sus pantalones se quedan enganchado en el alambre y termina con el culo al aire.

A pesar de ello, el chico se levanta y sigue huyendo, sin siquiera subirse los pantalones. Un primer policía parece alcanzarle, pero, otro, al saltar la misma valla, termina en el suelo aunque, por fortuna, con el uniforme intacto.

"Cuando el policía se cae de la valla y se levanta piensas 'ahí están mis impuestos'", comenta Quique Peinado, "en la forma física de ese señor. "Ahí se ha visto el eclipse entero", concluye el zapeador.

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