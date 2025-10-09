Una streamer retransmite su parto en directo en Twitch y Mónica Cruz no da crédito: "Es surrealista"

Fandy se ha convertido en la primera streamer que retransmite en directo el nacimiento de su hija. Un momento en el que estuvo rodeada de amigos y 30.000 seguidores desde Twitch. La reacción de Mónica Cruz, en este vídeo.

El parto es un momento que se puede vivir en la más estricta intimidad, o delante de tus miles de seguidores. Esto debió pensar Fandy, que se convirtió en la primera streamer en retransmitir el nacimiento de su hija en directo en Twitch.

El acontecimiento duró más de ocho horas y fue presenciado por más de 30.000 seguidores, que fueron testigos de los gritos de la streamer hasta el mismo momento del nacimiento.

Mónica Cruz no da crédito a la situación y asegura en el vídeo sobre estas líneas que "no descarto que cuando vayan a por el segundo lo conciban en directo".

La zapeadora se pregunta "en qué momento te pones a parir en directo y encima con el salón lleno de gente", algo que ve "surrealista". Dani Mateo, por su parte, considera que "debería ser ilegal que los influencers tuvieran descendencia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.