Iñaki Urrutia, al ver que Trump no puede abrir una caja sin ayuda: "A lo mejor tampoco puede apretar el botón de los misiles"

Donald Trump vuelve a ser protagonista de un momento viral: esta vez por no poder abrir una caja en el Despacho Oval. La escena ha generado muchas bromas entre los zapeadores. Todos los detalles en el vídeo de Zapeando.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha vuelto a hacer. Una vez más, el también empresario se ha hecho viral en redes sociales tras protagonizar un momento incómodo en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

En el vídeo que acompaña estas líneas se puede ver cómo Trump intenta abrir una caja con todas sus fuerzas. A pesar de girarla varias veces e insistir, no consigue abrirla y acaba pidiendo ayuda.

Tras ver las imágenes, Iñaki Urrutia no ha tardado en bromear sobre la situación: que Trump no pueda abrir una caja "es una buena noticia". Y añade: "Si no puede abrir una caja, a lo mejor tampoco puede apretar el botón de los misiles él solito".