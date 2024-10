Tras la publicación de unos audios en los que se pueden escuchar varias conversaciones entre Bárbara Rey y Juan Carlos I, muchos han destacado cómo la artista no duda en preguntar al emérito sobre numerosos temas, lo que llevan al monarca a hablar sobre polémicas como la desaparición de Luis Roldán o el 23F.

En uno de los audios, la vedette aprovecha para, por ejemplo, preguntarle por su relación con la reina o sus hijos y, además, no duda en mostrar su enfado por enterarse de que la infanta Elena iba a casarse a través de una revista e, incluso, consigue que el rey manifieste su opinión sobre Jaime de Marichalar. "Me gustaría saber si Bárbara Rey tiene el título de periodista porque vamos... le hace una entrevista en toda regla", manifiesta Mábel Galaz.

En cuanto a que el rey hablara sobre las relaciones de sus hijos, la periodista cree que, por parte de sus hijas, "tienen tal devoción por el padre que creo que les habrá sentado menos mal que al hijo". Sobre la reina Letizia, Mábel manifiesta que ella criticó mucho a Ortiz debido a que "no la entendía como princesa" pero, tras esta filtración, expone que ahora sí que entiende todo lo que le pasaba. "Estas cosas que estamos sabiendo ahora ella ya las sabía cuando llegó a Zarzuela y debió decir 'dónde me he metido'", concluye Galaz.