'Ok Diario' ha publicado varios audios que recogen varias conversaciones entre Bárbara Rey y Juan Carlos I. La periodista Mábel Galaz visita Zapeando para analizar estas grabaciones. En una de ellas, el emérito habla sobre su relación con la reina Sofía. Pero, ¿cómo habrán sentado los audios a la emérita?

La periodista apunta que entiende que "para la reina Sofía nada de esto es una sorpresa, ella ya sabía". Como indica Mábel, en uno de los audios el propio Juan Carlos expone que desde que nació su hijo Felipe no tenían vida familiar. "Supongo que no le ha pillado nada nuevo... pero que esto se haga público no le ha gustado absolutamente nada", reflexiona Galaz. "Digamos que se ha confirmado, publico y notorio era desde hace un tiempo", argumenta Dani Mateo. "Para muchos, era un secreto a voces", añade la periodista.

Sobre el tema de la publicación de las imágenes y los audios, la periodista expone que para ella es "un escándalo". "Es un tema muy serio porque detrás un dinero público, hay unos fondos que son de todos nosotros y es un dinero que se le ha pagado, supuestamente, a esta señora para que estuviera callada", indica Mábel.