Hoy, en Cazadores de imágenes, Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo viajan a Uganda para fotografiar al gorila de montaña

Mario Vaquerizo es el segundo programa de la primera temporada de Cazadores de imágenes, el nuevo formato que acaba de aterrizar en el 'prime time' de laSexta presentado por Gotzon Mantuliz.

laSexta continúa hoy la aventura con una nueva entrega de Cazadores de imágenes, el formato que combina naturaleza, emoción y grandes experiencias de la mano del fotógrafo y aventurero Gotzon Mantuliz.

En este próximo episodio, que la cadena emite en prime time, el presentador emprende un viaje fascinante a Uganda junto a Mario Vaquerizo, con quien vivirá una expedición única en plena sabana africana. Entre paisajes espectaculares y encuentros con la fauna salvaje, ambos pondrán a prueba su paciencia, su capacidad de observación y su conexión con la naturaleza para capturar una imagen irrepetible.

Mario Vaquerizo es uno de los invitados más sorprendentes y carismáticos de esta primera temporada. Durante esta aventura africana, Mario se queda literalmente sin palabras, maravillado ante la impresionante fauna del país: rinocerontes, hipopótamos, elefantes, chimpancés y los imponentes gorilas de montaña en la legendaria selva impenetrable de Bwindi.

A lo largo del recorrido, que los lleva de norte a sur de Uganda, el equipo comparte largas horas de viaje, encuentros inolvidables con la naturaleza y momentos que fortalecen los lazos entre todos. El objetivo final es fotografiar al gorila de montaña.

Sobre Gotzon Mantuliz

Gotzon Mantuliz, fotógrafo, aventurero y creador de contenido es el presentador de este nuevo formato de laSexta. Con más de 700.000 seguidores en Instagram, se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles en el ámbito de la comunicación y los contenidos de aventura.

Ganador de la quinta edición de El Desafío en Antena 3 y de El Conquistador del fin del mundo en EITB, Mantuliz ha demostrado una mezcla única de fortaleza física, disciplina y carisma. Además, ha sido presentador y comentarista del programa Safari Wazungu en EITB y colaborador en diversos medios.

En Cazadores de imágenes, pone al servicio del formato su experiencia y su sensibilidad fotográfica para inmortalizar la belleza de la naturaleza en su estado más puro, trasladando a la pantalla su compromiso con la aventura y el respeto por el entorno.

Los invitados de lujo de Cazadores de imágenes

Cada episodio de Cazadores de imágenes cuenta con un invitado distinto que acompaña a Gotzon Mantuliz en una expedición única. Juntos viven una experiencia inolvidable, repleta de emoción, riesgo y descubrimiento.

El programa reúne a grandes rostros del panorama televisivo en escenarios espectaculares de todo el mundo. Arturo Valls se adentrará en los bosques españoles para buscar al lince ibérico; Mamen Mendizábal viajará hasta Maldivas para enfrentarse al tiburón toro; y Silvia Abril ya ha buceado entre mantas móbulas en Baja California, en una experiencia tan divertida como extrema.

La aventura continuará con Miguel Ángel Muñoz, que explorará la selva brasileña en busca del jaguar y la anaconda y Patricia Conde, que se desplazará hasta Alaska para encontrarse cara a cara con osos salvajes. En el programa de hoy, Mario Vaquerizo, convive con gorilas en Uganda.

Más allá del desafío, Cazadores de imágenes también muestra el lado más humano y cercano de sus protagonistas. En cada entrega, Gotzon Mantuliz comparte con ellos conversaciones íntimas y momentos de convivencia que revelan sus emociones, miedos y reflexiones, ofreciendo al espectador una mirada sincera y diferente sobre cada invitado.

Las fotografías de Gotzon Mantuliz, en National Geographic

La aventura comienza con Gotzon Mantuliz y su invitado viajando hacia un destino desconocido, envueltos en la incertidumbre de lo que les depara el camino. Su misión es lograr acercarse lo máximo posible al animal elegido sin perturbar su entorno natural.

A lo largo del trayecto, ambos deben enfrentarse a distintos desafíos y condiciones extremas mientras se adentran en territorios salvajes hasta alcanzar su objetivo final: capturar la fotografía perfecta.

El broche de oro de cada episodio es la publicación de la imagen en la revista National Geographic, un reconocimiento al esfuerzo y la destreza de los protagonistas.

*El programa Cazadores de imágenes: Mario Vaquerizo ya está disponible en atresplayer.com

