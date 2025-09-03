Del 'Goofy anarquista' al sombrero volcán: Nacho García repasa los looks masculinos más llamativos del Festival de Venecia

Muchos actores no han dudado en arriesgar para pasar por la alfombra roja del popular festival de cine italiano. No te pierdas el divertido análisis del zapeador en el vídeo principal.

En Venecia se está celebrando, en estos momentos, su célebre festival de cine y, como es habitual en este tipo de eventos, su alfombra roja se ha llenado de celebrities que lucen sus mejores galas. Por ese motivo, Nacho García hace un repaso de los looks masculinos más destacados.

El primer look que analiza es el del actor Colman Domingo. El actor lleva una chaqueta con flecos plateados. "Estilosísimo, pero parecía que se había escapado de un cotillón de Nochevieja", afirma Nacho, "parece que se le ha enganchado la cortinilla de camino al cotillón". García cree que es posible que Domingo lleve un tapete o que le cuelguen tiras de papel.

El zapeador también comenta el look de Julian Schnabel. "Con ese mono blanco no sabes si se va a presentar a una peli, a hacer una exhibición de kung-fu o va a vendimiar la uva", afirma. El actor ha completado su look con un "sombrero volcán". "Dentro debe tener el pelo como si fuera la pirámide de Keops", afirma Nacho.

Otro look atrevido, en opinión del zapeador, fue el del actor John Robinson, "que tiene pinta de haber llegado al festival de Venecia venido directo del Sonorama". Nacho se atreve a dar un consejo al actor: "Si un amigo vestido, así como este señor viene y le invitas a tu fiesta y te dice '¿llevo la guitarra?' di no". Nacho añade, en referencia al look de Robinson, que ha escogido una camisa que es "la que nos dan a los hombres heterosexuales cuando nos divorciamos".

Nacho analiza también el look de Stillz, director de los videoclips de Bad Bunny. Lo más sorprendente del look es que lleva un pañuelo tapándole la cara. "Parece un malo de 'Mad Max' o un Goofy anarquista", afirma.

Aunque el análisis se centra en looks masculinos, García ha incorporado a la esposa del actor Jared Harris, Allegra Riggio. Esta ha incorporado a su look un ventilador portátil que se lleva alrededor del cuello. "¿Cómo de 'chill' tienes que estar para llevar el ventilador puesto?", pregunta García.