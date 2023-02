Jordi Amat ha jugado en el Español, el Rayo Vallecano, el Betis y hasta la Selección Sub21, pero, recientemente, su vida ha dado una giro de 180 grados tras convertirse en príncipe en Indonesia. Pero, ¿qué ha pasado? Dani Mateo conecta en directo con Amat para que cuente todos los detalles.

"Mi vida no ha cambiado, el nombramiento es muy bonito, pero, de momento, no sé si son más obligaciones que beneficios", explica el príncipe heredero, que afirma que ojalá pueda llegar a ser rajá, es decir, como un rey. "Es algo importante y muy bonito", destaca Amat, que confiesa que al principio no se lo creía. "Es verdad que cuando era pequeño mi abuela, que es princesa, me contaba historias", destaca el futbolista, que afirma que "la ignorancia te hace no entenderlo muy bien".

"Toca hacer la ceremonia para hacerlo oficial", explica Jordi Amat, que cuenta por qué su abuela es princesa: "Mi tatarabuelo fue rajá de una de las islas de Indonesia, es muy bonita y yo soy el primer hijo y por sangre me ha tocado a mí". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo de arriba.