Maluma desvela el origen de su nombre y analiza el vídeo de Shakira montando a caballo: "Cuando se subió ella el caballo se tranquilizó"

Maluma ha hablado con Pablo Motos en 'El Hormiguero' sobre su amistad con Shakira y ha desvelado el origen de su nombre artístico: "Las dos primeras letras vienen de mi mamá, luego de Luis, mi papá, y luego de mi hermana".

Maluma ha acudido al plató de 'El Hormiguero', donde ha protagonizado una divertida entrevista con Pablo Motos. Durante la entrevista, las hormigas le preguntaron cuál de sus tatuajes le gusta menos, y el artista confesó algo que nadie esperaba: el origen de su nombre artístico. "Tengo en la pierna izquierda uno que pone, 'Maluma', es importante porque las dos primeras letras vienen de mi mamá, luego de Luis, mi papá, y por último de mi hermana", ha confesado el cantante en este vídeo.

"Al final Maluma es mi familia, mi núcleo", ha destacado Maluma en este vídeo, donde también ha hablado de su gran amistad con Shakira. Incluso, el artista ha analizado un vídeo en el que aparece la colombiana montando a caballo en el que se escucha a Shakira decir: "Esto es como los hombres, hay que mantenerlos así".

"¿Cortico no?", se escucha decir a Maluma, que ha desvelado los entresijos de ese vídeo: "Por sorpresa, cuando Shakira se montó en este caballo me di cuenta de que es muy buena montando a caballo". "Ese caballo es muy brioso pero cuando se montó Shakira se tranquilizó", ha asegurado Maluma.

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