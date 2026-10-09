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Alberto Rey y el éxito de 'La Bola Negra': "De momento, no parece que nadie vaya a hacer sombra a Los Javis"

En Zapeando desgranamos los éxitos que está teniendo la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, que solo en dos semanas en taquilla en España ha superado los dos millones y medio de espectadores y los 18 millones de euros de recaudación. Y ahora viene su estreno en EEUU.

La bola Negra

¿Podrá 'El precio de la red', que se estrena este viernes, 9 de octubre, destronar de lo más alto de la taquilla a 'La bola negra', que sigue llenando los cines? La película de Javier Ambrossi y Javier Calvo (Los Javis), con la colaboración de Atresmedia, en solo dos semanas en taquilla ha superado los dos millones y medio de espectadores y los 18 millones de euros de recaudación. "Y eso que no sale Estrella Morente", bromea Quique Peinado.

Bromas aparte, lo alucinante, asegura, es que "la película ha recaudado más la segunda semana que la primera, que entiendo que esto no es nada habitual". Y efectivamente, no es lo habitual, tal como explica nuestro experto en cine, Alberto Rey, ya que suele haber "una caída mínimo del 20%.

Es imposible saber cuál es el techo de la película ya que "la primera semana recaudó ella sola más que las otras cuatro del 'top cinco' juntas. Pero la segunda semana barrió a la competencia, que tenía estrenos con rivales potentes como los de Anne Hathaway (con 'Verity') y Tom Cruise (con 'Digger')", explica Rey, quien asegura: "La verdad es que no parece que vaya a hacerles sombra nadie a Los Javis, de momento".

Y esto es solo en España, advierte nuestro experto en cine, "porque la maquinaria para el estreno en Estados Unidos dentro de unos días ya se ha puesto en marcha y la están vendiendo como 'la mejor película del año'. Tal cual", afirma Rey. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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