Lola Lolita abandona las redes sociales con un emotivo vídeo sobre salud mental: "No estoy bien, no puedo más"

"Necesito parar para cuidarme a mí misma, que es lo más importante", asegura Lola Lolita en este emotivo vídeo en el que habla de su parón en redes sociales: "Esto no es un adiós, es un hasta luego".

"Esto no es un adiós, es un hasta luego"

La influencer Lola Lolita ha publicado un emotivo vídeo en redes sociales donde confiesa que va a abandonarlas por un tiempo para cuidarse. "Necesito parar para cuidarme a mí misma, que es lo más importante", asegura la influencer, que confiesa que lleva un tiempo sin estar bien: "No estoy bien, no puedo más".

Sin embargo, Lola Lolita afirma que volverá, aunque no dice cuándo: "Esto no es un adiós, es un hasta luego, pero, simplemente, quería que si no veis por aquí supierais que me necesito un poco". Tras ver el vídeo, Dani Mateo manda un mensaje de ánimo a la influencer: "Pues muy bien hecho, hay que dejar las cosas que hacen daño".

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