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Dabiz Muñoz le graba

Cristina Pedroche, tras pinchar en StreetXO Ibiza: "He cumplido un sueño, me he sentido en un trance"

"Ha sido experiencia increíble, he cumplido un sueño que no sabía ni que tenía", destaca Cristina Pedroche tras pinchar en StreetXO Ibiza, donde explica que "había 300 personas con el móvil".

Cristina Pedroche, tras pinchar en StreetXO Ibiza: "He cumplido un sueño, ha sido una meditación en movimiento"

Cristina Pedroche ha demostrado que, además de presentadora y colaboradora, es una magnífica dj tras haber pinchado en 'StreetXO' Ibiza. En este vídeo se puede ver cómo la zapeadora pone las canciones mientras su marido, Dabiz Muñoz, la graba. "Dabiz pone los platos y Cristina los pincha, eso sí que es un matrimonio", destaca Mónica Cruz en el plató de Zapeando, donde Dani Mateo bromea: "A ver cómo les dices a los niños cuando crezcan que a las 10 de la noche en casa".

"¿Cómo que a las 10 de la noche en casa?, yo me voy con ellos", afirma Cristina Pedroche, que explica en este vídeo cómo vivió la "increíble experiencia": "He cumplido un sueño que no sabía ni que tenía, me siento una afortunada". "En mi casa ya he disfrutado mucho pinchando, pero cuando lo hice delante de mucha gente, me vine arriba", destaca Pedroche, que califica la experiencia como "una demitación en movimiento".

"Es un trance, me meto en un sitio extrañísimo, me voy..." reflexiona Pedroche, que confiesa que, al principio, tuvo nervios: "Cuando entré me puse nerviosa porque había 300 personas con el móvil". Por último, para desearle suerte en esta nueva faceta como dj, Dani Mateo le regala una pegatina en la que aparece pinchando la colaboradora con la frase: 'soy dj, no me toques los platos'.

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