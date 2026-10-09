Un terremoto de magnitud 7,6 con alerta de tsunami sacude Panamá

Los detalles De acuerdo con el USGS, el epicentro se registró cerca de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá, con alerta de tsunami, sin reportes de víctimas o daños materiales. El seísmo ocurrió a las 19:56 hora peninsular de España, a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con un hipocentro a 10 kilómetros de profundidad. El temblor se sintió en la capital panameña, donde se desalojaron varios edificios. El Centro de Alerta por Tsunamis de EE.UU. emitió una alerta que afecta a la costa panameña y algunas costas de Ecuador. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó una réplica de magnitud 6,0.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá, con una alerta por posible tsunami, sin que haya constancia aún sobre víctimas o daños materiales.

El seísmo se ha identificado a las 19:56 hora peninsular de España, a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad.

El temblor se ha sentido con fuerza en algunas zonas dela capital panameña, donde varios edificios en la antigua área bancaria se desalojaron de manera preventiva.

El Centro de Alerta por Tsunamis de EEUU ya ha dado la correspondiente alerta una vez se ha producido el seísmo. Afecta al resto de la costa panameña y a "algunas costas de Ecuador".

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha fijado en 7,2 la magnitud del seísmo, con un hipocentro a cuatro kilómetros de profundidad. Ha avisado de una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0, también sin información de víctimas o daños.

En los últimos meses, ha habido varios terremotos de gran intensidad en Latinoamérica. En Venezuela, dos seísmos de 7,2 y 7,5 sucedidos el 24 de junio han dejado al menos 6.500 muertos y han dejado más de 14.200 viviendas con afectaciones moderadas. Además, hay 11.000 con daños graves.

En Colombia, el 10 de agosto se registró un seísmo de 7,4 que afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país. La cifra de muertes asciende a 335.

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