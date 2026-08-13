Un fotógrafo, sobre las fotos del rey Felipe en bañador: "Ha habido supuestamente gritos en Casa Real"

El fotógrafo Julián Aguirre explica en este vídeo que las fotografías del rey Felipe en bañador en una revista mientras estaba en un velero con amigos no han gustado nada en Casa Real porque es "un jaque a la seguridad".

El rey Felipe ha protagonizado la portada más comentada de lo que va de año tras salir a la luz unas imágenes suyas en bañador en un barco. "Mamma mía, míralo", destaca Miki Nadal, que confiesa que el monarca es de su generación: "Parece que está cantando, 'no tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey'".

Por otro lado, en 'Y ahora, Sonsoles', han hablado con el fotógrafo Julián Aguirre, que ha contado que estas fotografías no han gustado nada en Casa Real. "Un fotógrafo intenta no alterar la normalidad", explica el experto, que cuenta que el monarca estaba haciendo una tarde normal en un velero con amigos cuando se hicieron las fotografías.

"Ha habido supuestamente gritos en Casa Real esta mañana y quien diga lo contrario miente", asegura el fotógrafo, que destaca que ha sido "un jaque a la seguridad".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido