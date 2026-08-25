VÍDEO | ¿Es recomendable trabajar sentados sobre una pelota de pilates? Víctor Hernán opina en Zapeando

Mucha gente cree que usando este tipo de balones como asiento puede ayudar a mejorar el dolor de espalda. Pero ¿es realmente recomendable? El fisioterapeuta expone la realidad de usar este elemento en el vídeo principal.

En ocasiones, las sillas de oficina no son el asiento más cómodo para nuestras lumbares. Por eso, muchas personas prefieren usar pelotas de pilates para así mejorar su postura. Pero ¿son realmente útiles? El fisioterapeuta Víctor Hernán analiza estos 'asientos'.

"Dicen que esto es buenísimo", señala Maya Pixelskaya. Víctor indica que estos balones no sustituyen una buena silla. "Sentarse con un balón hace que el cuerpo tenga que hacer pequeños ajustes, equilibrios y fuerza", explica.

Hernán expone que su uso "puede venir bien durante un ratito". El fisioterapeuta señala que lo mejor es "cambiar de postura". Señala que estos balones no quitan el dolor, algo que se ha demostrado científicamente, "y si lo usas mucho tiempo puede resultar incómodo e incluso cansar músculos de la espalda".

El fisioterapeuta expone que se podría usar como una alternativa "breve y progresiva durante 15 o 20 minutos". "Pero, como digo, si no existe un riesgo de caída y, realmente, es algo cómodo", concluye.

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