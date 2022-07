¿Sabrá diferenciar Josie esas prendas baratas de otras mucho más caras? María Gómez somete al experto en moda a un divertido reto en el que debe adivinar cuál de los dos looks de Selena Gómez es más barato.

"Si algo te queda mal y te has gastado una pasta, has hecho mal", afirma rotundo Josie, que destaca que el look barato de Selena Gómez que se ve en el vídeo principal de esta noticia se lo pondría a la hija del rey Felipe VI: "A Leonor la veo mucho más como va Selena que con el vestido de la cenicienta".