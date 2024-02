A Victoria Beckham le entra calor al mencionarle la posibilidad de ser abuela. En una entrevista para la revista 'Vogue', la periodista le pregunta si le emocionaría serlo, ante lo que esta declara que no cree que eso pase aún.

"A menos que sepáis algo que yo no, no va a pasar todavía", afirma, aunque admite que si algún día son "bendecidos", va a ser "maravilloso", pero insiste: "Todavía no hemos llegado a ese punto".

Una reacción ante la que Iñaki Urrutia apunta que "decirle abuela tiene el mismo efecto que decirle: te están llamando las Spice para quedar". Además, la diseñadora confiesa uno de sus placeres culpables, el cóctel que más le gusta. Descúbrelo en el vídeo principal de la noticia.