Francisco Cacho, sobre la evolución de las olas de calor en España: "40 grados hemos tenido siempre, pero ahora se alarga mucho en el tiempo"

No, no siempre ha hecho tanto calor en España como dicen los negacionistas del cambio climático. Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, y Mar Ramírez, periodista, nos cuentan y explican en este vídeo cómo han cambiado las olas de calor y el calor con respecto a hace 30 y 40 años en nuestro país.

Todavía hay quienes niegan el cambio climático y aseguran eso de que "en España ha hecho calor toda la vida". Es cierto que ha hecho calor siempre, pero no tanto y tan seguido. Tanto es así que los informativos de los 80 y 90 llamaban calor extremo a cuando había 30 grados.

Así lo contaba la periodista Mar Ramírez en el informativo de las 20:00 horas de este lunes 6 de julio y que Al Rojo Vivo rescata en este vídeo.

Los termómetros en los 80 y 90 marcaban 31 o 34 grados y ya se consideraba noticia. Diez grados menos que ahora, pero que ya obligaban a la gente a refrescarse en las fuentes, sacar el abanico o quitarse prendas para poder pasear y estar por la calle.

Eran temperaturas que muchos pagarían por tenerlas este verano de 2026, los mismos que se estarán preguntando '¿por qué no las tenemos?'. Tal como explica Joana Ivars, responsable del departamento de meteorología de laSexta, "en los años 90 había episodios de calor intenso, pero el calor extremo era mucho menos frecuente. Hoy en día las olas de calor son más tempranas, más largas y más frecuentes, pero además afectan a mayor territorio".

Igualmente, tal según detalla en directo, en Al Rojo Vivo, el meteorólogo Francisco Cacho, efectivamente, "40 grados hemos tenido siempre, pero ahora son cada vez más recurrentes". Así, señala el experto, el ejemplo de Bilbao, que ayer alcanzó los 40 grados y es algo que solo había ocurrido 18 veces en 80 años. "Y solo este año, hemos tenido 40 grados en Bilbao cuatro veces. Es el primer año que ocurre".

Además, "esas olas de calor son más largas", afirma Cacho. De hecho, "en la década en la que se empezaron a medir las olas de calor entre 1935 y 1984, teníamos sólo tres días de calor al año, y ahora cada año tenemos de media 22 días de ola de calor", concluye.

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