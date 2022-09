Estos días se celebra en los municipios granadinos de Baza y Guadix la fiesta del Cascamorras. El Cascamorras es un emisario que sale de Guadix y llega a Baza con el único objetivo de robar la Virgen de la Piedad, que es la patrona del pueblo. ¿Dónde está la gracia de esta celebración? En que los vecinos salen a la calle a impedírselo y le tiran pintura negra mientras le persiguen, lo que sirve de marco para que se monte una gran fiesta en la calle.

Y en todo evento multitudinario siempre tiene que haber un reportero cubriéndolo. Por eso, y tras ver las agobiantes imágenes de la periodista que allí se encontraba, Zapeando conecta en directo con Mónica Martínez, de Andalucía Directo, que cuenta cómo vivió desde dentro esta celebración: "Es muy divertida y bonita". Y, a pesar de ser engullida por la masa, reconoce que no pasó miedo: "La gente fue súper agradable", destaca, "me fueron abriendo el caminito para que pudiera pasar y, aun siendo una fiesta en la que se concentraron más nueve mil personas, no hubo escenas desagradables".

Eso sí, era consciente de que el 6 de septiembre en Baza el que va acaba "pintado, manchado y pasándoselo muy bien", como ella misma experimentó en sus propias carnes. Puedes escuchar la entrevista al completo de Mónica Martínez en el vídeo principal de la noticia.