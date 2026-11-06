VIDEO | Nacho García sobre el nuevo videoclip de Kiko Rivera: "Se nota que ha cogido la IA barata"

Kiko Rivera estrena nuevo single y videoclip que ha hecho con inteligencia artifical. Los colaboradores de Zapeando reaccionan ante lo que puede ser "la nueva película de Disney".

El cantante Kiko Rivera ha sacado nueva canción 'He vuelto a nacer' y ha decidido hacer este "bonito e inquietante" videoclip. En el vídeo se ha recreado a toda su familia como si fueran personajes de Disney. "la nueva película de Disney: 'Mal rollo' ", dice Nacho García.

Isabel Pantoja aparece también en el video, aunque cueste reconocerla ya que, según bromea García, "la inteligencia artificial en lugar de poner a Isabel Pantoja ha puesto a Isabel Díaz Ayuso".

Y, no solo es difícil reconocer a La Pantoja como dibujo animado, el propio Kiko Rivera es algo irreconocible, ya que aparece "tan fuerte, como un maíz".

Lo más inquietante para Dani Mateo es el fondo del video al estilo "el paraíso de los Pantoja", algo que solo el cantante conoce.

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