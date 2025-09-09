Dos turistas se equivocan al comprar un billete de avión y terminan en otro continente: "¿Dónde está Túnez?"

Las chicas querían viajar a Niza, pero, debido a que la pronunciación en inglés es similar, la compra de los billetes no terminó como ellas esperaban y descubrieron, en pleno vuelo, el error en sus billetes.

Dos turistas estadounidenses decidieron irse de vacaciones a Niza, en Francia. Para ello, necesitaban comprar dos billetes de avión que las llevara a su destino. Pero, al montar en el avión, descubrieron que este no iba al destino que habían escogido. Las chicas no dudaron en grabar el momento y subirlo a sus redes sociales.

Como cuenta Nacho García, "por error les vendieron billetes con destino a la capital de Túnez". El error se debe a que la pronunciación de ambos destinos, 'To Nize' y Tunis, es muy similar. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, "las pobres se dieron cuando ya estaban en pleno vuelo", indica García.

Las chicas, muy alarmadas, se acercan a una de las tripulantes de cabina para preguntarles si el avión va a Niza, mientras le muestran en un mapa esa localización. Esta responde que van a Túnez, y les señala en el mapa dónde está: en el norte de África. El resto de pasajero las miran sorprendidas al no entender qué está pasando.

"Fueron las dos únicas pasajeras que no aplaudieron cuando aterrizó el avión", comenta Quique Peinado. "Mirar a alguna pantalla, así de vez en cuando, no viene mal", añade. "Da gracias que llegaron al avión", afirma Mónica Cruz. "El momento bobo del vídeo es '¿Túnez? Pero, ¿dónde está Túnez?", añade Dani Mateo.