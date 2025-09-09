Ahora

Mañana, nuevo frente por Galicia

La previsión del tiempo de Francisco Cacho: "Lluvias muy importantes" en el Mediterráneo y "remontada" de temperaturas

Francisco Cacho da la última hora de las fuertes tormentas en la zona del Mediterráneo, con especial atención para Baleares en las próximas horas. En el resto de la península, las temperaturas subirán de cara al fin de semana.

Como cada semana, Francisco Cacho hace su previsión del tiempo para los próximos días que, en esta ocasión, viene marcadas por las intensas lluvias en el Mediterráneo.

El experto de laSexta pide "mucho cuidado" esta tarde en esta zona porque "las tormentas pueden ser muy importantes" y dejar inundaciones, sobre todo en Baleares. A partir de mañana, la situación allí "se va a ir solucionando".

Sin embargo, Cacho señala que llegará un nuevo frente asociado a una borrasca por Galicia, dejando lluvias tanto allí como en el Cantábrico mañana y el jueves. En el resto de la península señala que el tiempo será "un poco más tranquilo".

Respecto a las temperaturas, hoy serán las más bajas de la semana. A partir de mañana, Cacho apunta que "empieza la remontada" con subidas generalizadas hasta alcanzar más de 30 grados el domingo.

Las 6 de laSexta

