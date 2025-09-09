De 'squirrel' a 'curious': Fran Monaj desvela sus trucos para pronunciar varias palabras en inglés

Para muchas personas, el inglés es su asignatura pendiente. Por ello, Zapeando cuenta con Fran Monaj para descubrir los secretos de este idioma, sobre todo, algunos trucos para que aprender a hablar inglés sea pan comido.

Zapeando se ha propuesto que sus espectadores mejoren su inglés. Para ello, cuentan con Fran Monaj, que, a través de sus perfiles en redes sociales, ayuda a todos aquellos que acceden a sus vídeos a mejorar su inglés y aprender los secretos de este idioma.

En su primera lección, Fran va a enseñar a los zapeadores a pronunciar varias palabras en inglés cuya pronunciación es complicada. La primera es ardilla, es decir, 'squirrel'. Nacho García desvela que él busca el Pokemon que más se parezca a esa palabra y la dice. Monaj comparte un truco sencillo para pronunciar 'squirrel' bien. "El truco es 'el inglés hablando español raro'", indica. Fran muestra que la pronunciación es similar a decir 'es cuero' con acento inglés.

La siguiente palabra cuya pronunciación es compleja es, precisamente, 'pronunciación', es decir, 'pronunciation'. Fran explica que debe dividirse la palabra en cuatro sílabas y pronunciarla así: "Pruanansieishen". Dani desvela otro 'truco' para pronunciar esta palabra: "'Pra' y luego donde va el rey emérito a hacer regatas: 'Sanxenxixon'".

La última palabra es 'curious', es decir, 'curioso'. Fran indica que el inglés escrito influye y, por eso, a veces se habla un "inglés raro". De nuevo, Monaj aconseja usar la técnica de 'el inglés hablando español raro'. En este caso, se pronuncia como la letra 'Q', es decir, 'quiu', y, después 'ríes', pero, pronunciándolo como un inglés hablando español.