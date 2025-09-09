Francisco Cacho advierte sobre las espectaculares nubes rodillo: "Son muy bonitas, pero no traen buenas noticias"

Los vecinos de Wichita captaban espectaculares imágenes de una nube 'de rodillo' o 'morning glory'. En este vídeo, Francisco Cacho explica qué es este fenómeno y avisa a los influencers: "Mejor no quedarte para la foto y salir por patas".

Hace unos días, los vecinos de Wichita, en Estados Unidos, se encontraron con una espectacular nube 'de rodillo' o 'morning glory', aunque por su apariencia Isabel Forner prefiere llamarla "corre, que nos invaden los aliens".

Francisco Cacho explica en el vídeo sobre estas líneas que este tipo de nubes se encuentran dentro del género arcus. El meteorólogo de laSexta señala que este tipo de rodillos pueden llegar a alcanzar los 1.000 kilómetros de largo, dos kilómetros de alto y moverse a una velocidad de 60 kilómetros por hora.

"Son muy bonitas, pero no traen buenas noticias", afirma Cacho, que avisa que este tipo de nubes suelen traer consigo "tormentas muy fuertes y rachas de viento".

Por todo ello, el experto recomienda, especialmente a los influencers, que "es mejor no quedarte para hacerte la foto y salir por patas".