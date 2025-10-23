Una pedida de matrimonio en pleno concierto se vuelve viral y el novio pide borrar el vídeo porque está casado

El joven de este vídeo se arrodilló en pleno concierto para pedir matrimonio ante miles de personas, pero la alegría duró poco: días después pidió borrar el vídeo porque estaba casado. Aquí puedes ver el momento.

Nuestra colaboradora más romántica, Cris Dalmau, sueña con bodas perfectas, pero el viral que ha presentado Alfonso Arús en plató podría hacerle cambiar de opinión.

Se trata de un joven que se arrodilló ante su novia y frente a miles de asistentes en pleno directo del concierto de Leandro Río para pedirle matrimonio. Un emotivo gesto que rápidamente se viralizó y dio un giro de 360 grados. Y es que la sorpresa llegó pocos días después, cuando el hombre salió a pedir que borraran el viral porque "estaba casado".

Incluso, el propio señor pidió al usuario que compartió el viral que lo eliminara, argumentando que la grabación le había causado problemas familiares: "Estoy teniendo muchos problemas y hasta mi madre está internada; son cosas que no tienen que ser usadas. Hazlo porque tú también tienes madre".

"Amigo, sabes que lo hiciste públicamente arriba de un escenario donde había miles de personas, eres mayor de edad y sabes lo que conlleva. No me vengas con por qué lo subí. Nadie lo subió a la fuerza; si sabes que tienes esposa e hijos, es tu problema", le contestó el internauta.

Y así, lo que iba a ser 'sí, quiero' de película, terminó por ser un auténtico escándalo en Ciudad Acuña, Coahuila. Desde Aruser@s, no dan crédito al surrealista momento. "Una cosa es tener amante, pero casarte en secreto es otro nivel", alucina Arthur Arus.

