"Mi hija no podría tener un mejor padre. Estoy muy enamorada de él, de mi hija y de la vida que nos viene". Asíse despedía Cristina Pedroche de Zapeando antes de convertirse en madre. Pero estas no han sido las únicas palabras que le ha dedicado en el programa al amor de su vida.

A lo largo de todos estos años, los espectadores hemos sido testigos (en parte) de cómo ha crecido el amor en ella, aunque desde el principio, la colaboradora siempre lo tuvo muy claro. "Este chico va a ser pa' mí", aseguraba refiriéndose a un pensamiento que tuvo al poco tiempo de conocerle.

La llama entre ellos permanece encendida, igual que el primer día. "Nosotros seguimos haciendo locuras de amor", confesaba en otra ocasión. "Ya sé que os molesta que el amor exista. Os reís de mí. Pues estoy enamorada", decía llena de orgullo.

"Según apareció con ese traje, yo dije 'me caso'", reconocía otro día. "Empecé con Dabiz y a las dos semanas ya decía 'es que me quiero casar con este señor'. Y se lo pedí yo". Y es que, compartir vida con el mejor del mundo, es una experiencia que pocos pueden experimentar y que ella se siente afortunada de poder disfrutar. "Te lo juro, me hacen más ilusión son cosas que las mías. Es que como que soy capaz de vivirlas más de verdad. Es que sus cosas son mundiales. Es que mira su carita. Me lo como, de verdad", reconocía ante Dani Mateo.

La colaboradora recordaba sus inicios con el cocinero. "Yo dije: 'voy a darle todo, todo es todo'". A los 15 días ya le pidió que se fuera a vivir con ella. Y desde entonces, no se han separado. Ahora, que ha llegado la hora de despedirse de Zapeando para tener a su hija, Cristina Pedroche no podía hacer otra cosa que dedicarle unas bonitas palabras a Dabiz Muñoz, como podemos ver en el vídeo principal de esta noticia.