El 'dardo' de Dani Mateo sobre el Real Madrid - Atlético de Madrid, en vídeo: "El árbitro estuvo muy bien..."

El presentador de Zapeando, hincha del Fútbol Club Barcelona, no ha podido evitar empañar la victoria del equipo blanco haciendo referencia a la actuación del árbitro durante el partido.

Este domingo se disputaba el derbi madrileño que enfrentaba al Real Madrid contra el Atlético de Madrid. El partido terminaba con una victoria del equipo blanco por tres goles a dos. "Fue un derbi muy intenso, con Vinícius como figura decisiva", comenta María Gómez. "Y el árbitro estuvo muy bien también...", afirma Dani Mateo.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, fue también protagonista debido al look que lucía durante el partido. El entrenador del Real Madrid llevaba una chaqueta de la firma de lujo Louis Vuitton que tiene un precio de 3.900 euros.

"¿4.000 euros? La mitad de lo que cobró el árbitro", apunta Dani. "No os metáis con él, es una chaqueta muy versátil", señala Nacho García, "vale para un remake de 'Regreso al futuro', para trabajar de crupier en un casino o como divorciado cincuentón que quiere volver al mercado".

Isabel Forner, por su parte, destaca el parecido de la chaqueta a uno de los looks más míticos de Michael Jackson: el que utilizo en el videoclip de 'Thriller'. "¿Tiene un aire o no?", pregunta a sus compañeros. "Esta parte la ha escrito nuestro guionista del Atleti", concluye Mateo.

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