El derbi más loco: del error de Giménez a la expulsión de Valverde pasando por las 'maravillas' de Vinícius y Molina

El partido tuvo de todo. Los blancos protestaron mucho la roja directa mostrada a Fede Valverde. El propio uruguayo había aprovechado un terrible fallo de Giménez para poner por delante al Real Madrid. Todo en un encuentro en el que Molina y Vinicius firmaron dos tantos de una calidad tremenda.

Los 'derbis' madrileños entre Real Madrid y Atlético de Madrid venía siendo partidos muy cerrados, con pocos goles. No fue el caso el vivido la noche del domingo en el Santiago Bernabéu. Ocurrió absolutamente de todo en un encuentro extremadamente entretenido para el espectador.

Los del Cholo se marcharon al descanso con el marcador a favor. Lookman había silenciado al Bernabéu tras culminar una gran jugada colectiva. Mucho dominio del balón del Madrid en los primeros 45 minutos pero pocas ocasiones. La más clara, un disparo de Valverde que se topó con el palo. También hubo polémica en una jugada entre Llorente y Carvajal. El lateral blanco derribó al ex del Alavés después de que este ya hubiera rematado.

El segundo tiempo fue una locura absoluta. Tres minutos le bastaron a los de Arbeloa para remontar el encuentro. Munuera Montero señaló penalti de Hancko sobre Brahim . Vinícius lo transformó. Instantes después, error garrafal de Giménez que aprovechó Valverde para poner el 2-1.

El uruguayo sigue de 'dulce'. Sería protagonista más tarde. Antes, Nahuel Molina dejó 'helado' al Bernabéu. El lateral argentino igualó el encuentro cuando el Madrid mejor estaba. Firmó un auténtico golazo con un disparo lejano que se coló por la escuadra de Lunin. Poco pudo hacer el ucraniano que, a pesar de recibir dos goles, cuajó una buena actuación.

En el 72, Vinicius marcaría el tanto definitivo. Jugada individual de mucho nivel del brasileño. Recortó hacia dentro y remató al palo largo de Musso, que poco pudo hacer.

Cinco minutos más tarde llegaría la jugada más polémica del encuentro. Valverde hizo una dura entrada sobre Baena y Munuera Montero expulsó sin dudar al charrúa. Los blancos protestaron mucho la decisión del colegiado.

El Atleti apretó los últimos minutos. Julián Álvarez se encontró con el poste después de un remate espectacular desde fuera del área. De haber entrado, hubiera sido un golazo. Sorloth tuvo la última ocasión clara en el añadido pero su cabezazo se encontró con una gran intervención de Lunin.

El Madrid firma un triunfo muy importante para las aspiraciones al título de Liga. Los blancos siguen a cuatro puntos del Barça y visitarán al Mallorca en la próxima jornada de Liga.

El Atleti, por su parte, pierde la tercera plaza a manos del Villarreal. Recibirá al Barcelona el próximo compromiso de Liga