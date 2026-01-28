El vídeo de Sydney Sweeney promocionando en ropa interior su marca de lencería arrasa en Instagram

Con más de un millón de 'me gusta' y reproducciones, Sydney Sweeney se ha convertido en viral tras compartir en su nueva cuenta de Instagram vídeos posando con las prendas de su marca de lencería.

Después de generar gran polémica tras colgar sujetadores en el cartel de Hollywood para promocionar su marca de lencería, Sydney Sweeney ha abierto la propia cuenta de Instagram de la marca, que acumula ya más de 113.000 seguidores.

Además, la actriz es la protagonista de sus campañas publicitarias, que ha compartido a través de su nueva cuenta de Instagram. En la cuenta se la puede ver posando en ropa interior en vídeos e imágenes que ya acumulan millones de 'me gusta' y reproducciones.

Y es que "quien mejor para promocionar su propia marca de lencería que ella misma", destaca Tatiana Arús, que explica que "muestra cómo son las prendas abriendo las cajas". Unas prendas que lencería que estarán disponibles para su venta a partir de hoy.

