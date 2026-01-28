Ahora

Viral

El vídeo de Sydney Sweeney promocionando en ropa interior su marca de lencería arrasa en Instagram

Con más de un millón de 'me gusta' y reproducciones, Sydney Sweeney se ha convertido en viral tras compartir en su nueva cuenta de Instagram vídeos posando con las prendas de su marca de lencería.

El vídeo de Sydney Sweeney promocionando en ropa interior su marca de lencería arrasa en Instagram

Después de generar gran polémica tras colgar sujetadores en el cartel de Hollywood para promocionar su marca de lencería, Sydney Sweeney ha abierto la propia cuenta de Instagram de la marca, que acumula ya más de 113.000 seguidores.

Además, la actriz es la protagonista de sus campañas publicitarias, que ha compartido a través de su nueva cuenta de Instagram. En la cuenta se la puede ver posando en ropa interior en vídeos e imágenes que ya acumulan millones de 'me gusta' y reproducciones.

Y es que "quien mejor para promocionar su propia marca de lencería que ella misma", destaca Tatiana Arús, que explica que "muestra cómo son las prendas abriendo las cajas". Unas prendas que lencería que estarán disponibles para su venta a partir de hoy.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La paradójica derrota del Gobierno por la subida de las pensiones: Sánchez critica Feijóo por votar en contra pese a estar a favor de una medida que causa otro choque entre Junts y ERC
  2. España regulariza a 500.000 migrantes que ya viven aquí: derechos, contratos y libertad para quienes aportan a diario
  3. Trump parece echar el freno ante la brutalidad del ICE: acepta una investigación sobre el asesinato de Alex Pretti y Renee Good tras la llegada de Homan a Minnesota
  4. El Gobierno inicia los trámites para pedir el indulto al ex fiscal general del Estado: ya ha solicitado al Supremo los informes sobre la causa
  5. Prisión provisional para el asesino confeso del menor de 13 años en Sueca: se descarta el trastorno mental y la autopsia confirma que el crimen lo cometió un adulto con alevosía
  6. Entre extraterrestres, conspiraciones lunares y la Tierra plana: un 80% de los españoles confía en la ciencia, aunque con 'peros'