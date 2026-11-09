Dani Mateo y el día que se encontró con Antonio Banderas en el baño: "Me quedé un rato mirando mientras los dos meábamos"

Dani Mateo cuenta el día que se encontró con el actor Banderas en un baño. Un momento poco oportuno para encontrarte con uno de tus ídolos. ¿Cómo solventó el presentador de Zapeando tal infortunio?

Sabemos que en los baños se hacen las mejores amistades, pero como afirma Dani Mateo: "es muy chungo encontrarte con alguien a quien admiras en el baño".

El presentador de Zapeando cuenta su curiosa anécdota en la que se encontró, en los baños de los Goya, con el famoso actor Antonio Banderas, el momento más incómodo para encontrarse, "porque hagas lo que hagas, ¡mal!".

El actor del zorro no hizo ninguna "Z", pero aún así, "no hay manera de quedar bien en esos momentos". Ante su duda de si saludar o no en tal momento, el presentador se negó, porque "si miro, ¿qué mano me da Antonio?".

Para Quique Peinado la solución ante tal encrucijada, era fácil, decir: "Te admiro mucho, y por eso ¡también!".

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