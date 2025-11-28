Meghan Markle y el príncipe Harry acuden con sus hijos a un comedor social por Acción de Gracias

Meghan Markle, el príncipe Harry y los pequeños Archie y Lilibet han acudido a un comedor social apra ayudar a los más necesitados en el Día de Acción de Gracias.

Meghan Markle y el príncipe Harry han asistido junto a sus hijos a un comedor social para ayudar a los más necesitados por el Día de Acción de Gracias. Unas instantáneas que la pareja ha compartido a través de su fundación y en las que se puede ver cómo el hermano del príncipe Guillermo ha acudido junto a la actriz y sus hijos: Archie y Lilibet.

Por otro lado, Meghan Markle "ha preparado la casa por Navidad, como si fuera Isabel Preysler", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña las imágenes del nuevo documental de la actriz: "Parece que ha renovado su contrato con Netflix".

"Se puede ver cómo prepara la casa por Navidad y contará con algunas entrevistas", cuenta Tatiana Arús en el vídeo, donde Angie Cárdenas reflexiona: "Lo que nos han vendido mucho es que esta señora quería acercarse más a la gente y hacer como si fuera la típica ama de casa".

"Las imágenes que nos muestran es haciéndolo todo bien y es demasiado perfecto todo y muy preparado", asegura Angie Cárdenas mientras que Alfonso Arús concluye: "Como los Beckham, la gente cree que los espectadores somos tontos, y no".

