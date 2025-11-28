Ahora
Meghan Markle y el príncipe Harry acuden con sus hijos a un comedor social por Acción de Gracias

Por Acción de Gracias

Meghan Markle y el príncipe Harry acuden con sus hijos a un comedor social por Acción de Gracias

Meghan Markle, el príncipe Harry y los pequeños Archie y Lilibet han acudido a un comedor social apra ayudar a los más necesitados en el Día de Acción de Gracias.

Meghan Markle y el príncipe Harry han asistido junto a sus hijos a un comedor social para ayudar a los más necesitados por el Día de Acción de Gracias. Unas instantáneas que la pareja ha compartido a través de su fundación y en las que se puede ver cómo el hermano del príncipe Guillermo ha acudido junto a la actriz y sus hijos: Archie y Lilibet.

Por otro lado, Meghan Markle "ha preparado la casa por Navidad, como si fuera Isabel Preysler", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña las imágenes del nuevo documental de la actriz: "Parece que ha renovado su contrato con Netflix".

"Se puede ver cómo prepara la casa por Navidad y contará con algunas entrevistas", cuenta Tatiana Arús en el vídeo, donde Angie Cárdenas reflexiona: "Lo que nos han vendido mucho es que esta señora quería acercarse más a la gente y hacer como si fuera la típica ama de casa".

"Las imágenes que nos muestran es haciéndolo todo bien y es demasiado perfecto todo y muy preparado", asegura Angie Cárdenas mientras que Alfonso Arús concluye: "Como los Beckham, la gente cree que los espectadores somos tontos, y no".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE admite que el ingreso en prisión de Ábalos es "un duro golpe" y temen que estalle contra Sánchez: "Es una bomba de relojería"
  2. Salomé Pradas apunta a Mazón por su inacción tras sus llamadas insistentes el día de la DANA: "Esperaba que hubiera estado allí con nosotros"
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | La Policía Anticorrupción registra la vivienda de Andriy Yermak, la mano derecha de Zelenski
  4. Las pensiones subirán en torno a un 2,7% en 2026
  5. Trump advierte que actuará "pronto" para detener el tráfico de drogas desde Venezuela "también por tierra"
  6. La epidemia de gripe en España se ceba con los niños: la tasa más alta, entre la población de 1 a 4 años