Dani Mateo confiesa que las vacaciones le han cambiado: "Ahora los pelirrojos son mis personas favoritas"

El presentador de Zapeando ha visitado Irlanda durante las vacaciones y allí ha conocido a un pelirrojo que ha provocado que su percepción sobre ellos cambie. "Estuvimos a punto de dejar a nuestras parejas y liarnos", ha confesado.

Dani Mateo se incorpora a Zapeando después de unas merecidas vacaciones. "No sé si estoy preparada para un Dani Mateo descansado", afirma Maya Pixelskaya. El presentador ha visitado Irlanda durante sus vacaciones.

"He descansado, me lo he pasado muy bien, en mi Instagram está, podéis seguirlo al minuto porque soy así de pesado", cuenta Dani. El presentador cuenta que la isla de Irlanda es "muy bonita" y que se ha dedicado a dar paseos "con las manos a la espalda".

Mateo afirma que, tras sus vacaciones, ha descubierto que "si haces vacaciones, digamos, de viejo te sientes más joven". "Si me hubiera ido, por ejemplo, a hacer surf a una playa con modernos volvería sintiéndome fatal", añade.

Además, el presentador de Zapeando cuenta que estas vacaciones le han cambiado: "A partir de ahora los pelirrojos son mis personas favoritas del mundo". Dani comparte un vídeo, grabado en sus vacaciones, en el que se le puede ver junto a un pelirrojo.

"Todos los pelirrojos quieren a Dani Mateo", afirma un hombre pelirrojo que está con Dani en el vídeo. "Es el mejor", afirma Mateo, "estuvimos a punto de dejar a nuestras parejas y liarnos".

