El veterinario de Zapeando, Víctor Algra, atiende a la consulta de Neus y su gato Sauron. Como explica, "a veces se le hace un poco de suciedad dentro de las orejas" por eso pregunta cuál es la mejor manera de limpiárselas.

Neus cuenta que coge un trozo de papel y lo pasa por la oreja de Sauron pero tiene dudas sobre si hay algún procedimiento mejor. El veterinario indica que es mejor no utilizar un papel. Víctor argumenta que "es mejor que lo hagamos con sustancias que no irriten y un papel no es lo mejor".

El veterinario indica que "tenemos sustancias y productos preparados para ello que son cerumenolíticos, es decir, que disuelven la cera". Víctor añade que estos productos tienen un aplicador flexible que se puede introducir en las orejas para echar el producto. "Les masajeamos en la zona de la base de la oreja y ellos van a empezar a sacudirse", expone Víctor. Luego, con mucho cuidado, se debe limpiar la oreja con una gasa.