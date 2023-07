Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz daban la bienvenida a su hija Laia el pasado 14 de julio a través de la técnica del hipnoparto. Desde entonces, la presentadora no ha dudado en pronunciarse a través de sus redes sociales sobre cómo están siendo sus primeros días como madre primeriza.

Tras mostrar una imagen de cómo está evolucionando su cuerpo después de haber dado a luz, la presentadora ha vuelto a sincerarse con sus seguidores explicando los problemas que ha tenido con la lactancia. "Me pongo a escribir esto ahora que veo la luz al final del túnel, porque antes no hubiera podido", ha confesado.

Cristina Pedroche ha reconocido que, aunque pensaba que sería algo "fácil" y bonito, las cosas no han salido como ella se esperaba. "Parecía que lo tenía todo controlado pero no", ha confesado. De esta forma, ha explicado que cuando su hija nació se enganchó perfectamente, pero ella no prestó mucha atención al agarre.

"Solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta", ha contado.

Un problema que provocó que a partir de ese momento se enfrentase a cada toma "con miedo, dolor, lágrimas y dudas sobre si podría con ello". Una sensación contra la que poco a poco ha podido luchar gracias al apoyo de su familia y de las profesionales que le han acompañado en este proceso.

Además, a través de sus redes sociales ha mostrado el método casero que está utilizando para calmar ese dolor que sufre: ponerse hojas de lechuga. Una solución con la que parece que consigue aliviar sus molestias.