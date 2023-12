Dani Mateo pregunta a los zapeadores a qué han dedicado su tiempo estos días en casa y qué comieron en Nochebuena y Navidad, ante lo que Cristina Pedroche señala lo bien que ha comido. Esta explica que su marido, Dabiz Muñoz, hizo unas angulas con cocochas, un besugo a la brasa y "hoy me he comido las sobras", apunta.

"Todo mar", observa el presentador, y la de Vallecas reconoce: "Sí, somos muy de mar nosotros". Ares Teixidó cuenta que este año ha sido el primero que no ha cocinado su madre y comenta que lo van a convertir en tradición. "Tu madre no cocina bien, si no esa tradición no cala", dice Iñaki Urrutia, pero la catalana le aclara que es "la mejor cocinera del mundo, pero este año dijimos vamos a liberarla y no ha salido mal".

Mateo indica que en su casa todos aportan, pues cocinan todos, cada uno con una especialidad. "Me ha salido el pavo este año...", presume, aunque Urrutia no se lo cree y este termina admitiendo que lo hizo entre dos. Iñaki Urrutia, en cambio, reconoce que en estas fiestas de la comida y la cena se encargan su madre y su tío Javier: "Yo cocino en mi casa, pero si hay gente que sabe más, me aparto".