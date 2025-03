Cristina Pedroche confiesa lo que le dijo a Dabiz Muñoz al ver guisantes lágrima en la caca de su hija: "Te los limpio y..."

Cristina Pedroche deja en Zapeando una confesión sobre su hija y los guisantes lágrima, una delicatessen que aprovecharon para comer junto a Dabiz Muñoz con motivo del Día del padre.

En el vídeo sobre estas líneas, Cristina explica que "yo lo guardo todo de mi hija", hasta el punto que cuando llegó la hora de cambiarle el pañal y vio la caca de la pequeña, los guisantes lágrima estaban completamente "enteros".

Ante esta situación, Pedroche no dudó en decirle al chef de Diverxo que "si quieres te los limpio y los tenemos nuevos". "Me dio mucha pena verlos ahí perfectos", admite la zapeadora, que no duda en afirmar que "yo les doy un agua y me los como". "Esto define perfectamente a Cristina: mitad madre y mitad empresaria", reacciona Dani Mateo.