Cristina Pedroche visita el plató de Zapeando, donde habla de sus Campanadas más especiales. Y es que, además de su espectacular look y su emotivo discurso, la zapeadora mostró por primera vez su tripa de embarazada. "Esa noche tengo muchas miradas puestas y ojalá pudiera cumplir todos los deseos de los refugiados, pero como no puedo, lo que sí puedo es darles voz", destaca Cristina Pedroche.

Tras el emotivo discurso, se desveló, por fin, el look que había debajo de la capa de los refugiados: una paloma como top y una falda de tul. Pero, ¿le dio más impresión este año al mostrar su tripa de embarazada? "La emoción es la misma"; afirma la zapeadora, que confiesa que está todavía adaptándose a su nuevo cuerpo y a los cambios que están por venir: "No sabía si estaba bien colocada la paloma o las bragas, ahora mismo tengo cosas que aquí están pasando y que no controlo".