Boticaria García visita el plató de Zapeando para hablar de las diferencias entre COVID persistente y las secuelas del coronavirus. "Esto es una liada gordísima", destaca Dani Mateo a la experta, que explica que en algunos casos sí: "En la mayoría de las personas se contagian, se recuperan y ya está, pero hay otras que sufren síntomas muchos meses y no sabemos si en algunos casos puede ser de por vida".

La experta explica que aunque no se sabe del todo por qué algunas personas tienen el COVID persistente y otras no, pero existen cuatro factores como haber sufrido mononucleosis o tener diabetes de tipo 2.

¿Por qué te olvidas de cosas tras pasar el COVID?

"La gravedad de la enfermedad te puede dejar secuelas cognitivas graves", destaca Boticaria García en este vídeo sobre las secuelas del COVID: desde no poder leer a no concentrarse o, incluso, no poder volver a trabajar todavía.