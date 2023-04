'El chiringuito' es "más que un programa de deporte", afirma Dani Mateo en Zapeando, pues tiene información espectáculo y cultura. Se refiere al debate sobre el refranero popular en el programa a raíz de la confusión de José Álvarez, que cita, a su manera, el famoso dicho de 'poner la venda antes de la herida' para comentar unas declaraciones de Pep Guardiola.

Josep Pedrerol, que no acaba de entender al colaborador, le pide que le aclare de qué refrán se trata y Álvarez entra en un bucle del que no sabe salir. Ni las pistas de sus compañeros para guiarle consiguen que escape de su confusión. "Con herida no puedes poner venda porque se puede infectar", comenta, y, al explicárselo, sentencia que "el refrán es una tontería".

"A buen entendedor, buenas son tortas", bromea Cristina Pedroche, e Iñaki Urrutia añade: "A José le regalas un libro de refranes y te lo cargas". Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.