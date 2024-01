Las precampanadas de 'Feliz Año Neox' se han convertido en una tradición. Despedir el año la víspera de Nochevieja cada vez congrega a más gente en la Puerta del Sol de Madrid y los encargados de presentar las 'preuvas' este año han sido Valeria Ros y Josie, aunque la vasca confiesa en Zapeando que estuvo "temblando y cruzando los deditos" las horas previas.

Esta explica que estaba a, pero admite que solo la siguió una semana y media, y tenía miedo de que no le valiera el vestido después de haber comido mucho en estas fiestas. "Pensaba que no iba a caber y hasta una hora antes de las precampanadas no me lo probé", expresa.

"¿Puede ser que originalmente el vestido no llevase plumas?", le pregunta Dani Mateo en tono jocoso, y añade: "Te entiendo, sabes que soy también de olvidarme de las dietas a la semana y media".