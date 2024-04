Isabel Forner está en Sevilla para disfrutar de la Feria de Abril. La zapeadora quiere dar unos consejos a todas aquellas personas que vayan a visitar la ciudad hispalense durante estos días. "Hay que dar trucos para que la gente venga, hay que desmitificar la Feria de Abril", afirma Isabel. Para ello recurre a algunas de sus amigas de la ciudad que le cuentan lo que consideran imprescindible para ir a la feria.

Trini le dice que para ella es necesario llevar en el vestido un bolsillo ya que no se lleva bolso. Este va cosido en uno de los volantes del vestido pero da un apunte importante: "Debe estar colocado estratégicamente para que no de golpes y, así, no terminar lleno de moratones". Maru aconseja comer si van a beber alcohol ya que "el rebujito engaña". Además, enseña una funda de móvil con el mapa de la feria para evitar perderse, algo que encanta a los zapeadores.

Alejandra, por su parte, aconseja llevar abanico. Para Isabel es imprescindible echarse mucha laca para que el peinado aguante y llevar encima horquillas para arreglarlo si hiciera falta. Por último, Madalena dice que "si te vas a volver a casa sola, encuentres a alguien que te ayude a quitarte el traje de flamenca". "Qué amigas más pícaras me he buscado", responde Isabel.

Además, la zapeadora hace una confesión: "Ayer acabé con los pies mal porque anduve mucho, más o menos una etapa del Camino de Santiago, y hoy he hecho un pecado capital pero no se ve...". La zapeadora pide que le enfoquen los pies y muestra que se ha puesto unos calcetines para proteger sus pies de las secuelas de su caminata. Sus amigas dicen que calcetines en feria "no se pueden poner en la vida", pero una de ellas, Trini, le echa un cable añadiendo que "cuando te duelen tanto los pies... no hay otro remedio".