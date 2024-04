Isabel Forner conecta desde la Feria de Sevilla, en el mismo albero del Real. La 'flamenca valenciana' de Zapeando comienza la conexión enseñando su vestido. "Es la primera vez que me visto de gitana", cuenta la zapeadora. Después, procede a enseñar un poco los alrededores de la caseta en la que está.

Torito se queja de que no están pudiendo ver los looks de los asistentes. Isabel no duda en responder al dardo del zapeador: "Torito, ¿me estás boicoteando la conexión porque tu eres de Sevilla y no estás aquí? No es mi culpa". Además, la zapeadora justifica su afonía: "Los gallos que me salen son del rebujito de ayer". "Isabel, que no... es de los nervios de la conexión", le dice Dani Mateo.

Además, el presentador también apunta otro detalle: "¿Puede ser que cuando vayas allí pierdas completamente el acento valenciano y seas ya de allí? Entre la voz de rebujito y el acento... eras María Jiménez". "Es que te mimetizas... sigo teniendo el mismo acento, espero que se me pegue algo de arte, porque no tengo tanta", responde la zapeadora.

Isabel, además, se acerca a unos hombres para mostrar cómo es el look que deben llevar los chicos si van a la feria. "Dani, aquí no puedes venir en chándal, quiero decir, yo sé como tú eres, aquí hay que venir con traje", avisa la zapeadora el presentador. "¿Pero ni que sea un chándal con tirantes?", pregunta él, a lo que Isabel le indica que tampoco vale.