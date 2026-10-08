El concurso de Anna Simon para descubrir noticias falsas o reales: de testículos atascados en taburetes a invidentes que conducen borrachos

¿Puede un invidente conducir borracho 240 kilómetros? ¿Y un cocinero hindú amasar sus tortitas con su barriga desnuda? Anna Simon pone a prueba nuestra habilidad para distinguir lo real y lo fake en este divertido concurso.

Ante el auge de la inteligencia artificial que cada vez hace más complicado diferenciar lo falso de lo real, Anna Simon propone a los zapeadores un concurso que se trata precisamente de eso.

Para ello, plantea varias noticias surrealistas que pueden ser ciertas o no. La primera trata sobre un invidente al que han detenido por conducir borracho durante 240 kilómetros. En este caso, todos dicen que es verdad, salvo Dani, que piensa que son "muchos kilómetros".

Por otro lado tenemos a un cocinero de la India que se ha vuelto viral por su curiosa forma para amasar las tortitas: con su barriga desnuda. En esta ocasión, Iñaki Urrutia, Miki Nadal y María Gómez apuestan por el verdadero, mientras que Iñaki López e Isabel Forner se inclinan por el 'fake'.

Anna también informa de un nuevo entretenimiento entre los amantes de los gatos: el 'cat-aoke', que se basa en cambiar las letras de las canciones por maullidos de gatos. "Como amante de los gatos sé que no estamos bien", apunta Dani Mateo, que igual que María, Iñaki e Isabel apuesta por el 'verdadero'.

La última noticia tiene como protagonista a un hombre noruego que ha denunciado que se le quedó un testículo atrapado en un taburete de Ikea. Todos creen que es verdadero, menos Miki, que tiene claro que "a mi ahí no me caben".

¿Habrán acertado? Sus respuestas, y las sorprendentes soluciones, en el vídeo sobre estas líneas.

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