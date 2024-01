La 'pija', la 'deportista', la 'baby', la 'pelirroja' y la 'atrevida'. Así se conocía a las integrantes de Spice Girls, la 'girl band' más exitosa del mundo. Pero, ¿cómo surgen estos apodos? Iñaki de la Torre explica que pudo ser una cuestión de marketing, pero habrían creado a cada una una estética distinta, algo que ya ocurría con los Village people.

Sin embargo, cuenta que, según la versión de las propias artistas, esos sobrenombres se los puso un periodista británico, entonces director de la revista 'Tops of the Pops', pues señalaban que "era tan vago que no se había molestado en aprenderse sus nombres" cuando las entrevistó por primera vez porque no las conocía.

"Eso me pasa a mí con mis hijos", bromea QuiquePeinado, e Isabel Forner añade: "Menos mal que en vez de la pelirroja o la deportista no le dio por escribir la estúpida o la que no se ducha".