¿Cómo sería Quique Peinado sin barba? Un filtro viral de TikTok le afeita de manera virtual

Para los hombres que llevan barba desde hace mucho tiempo, verse sin ella puede ser algo traumático pero, hoy en día, gracias a las redes sociales, es posible volver a verse sin barba sin necesidad de utilizar la maquinilla de afeitar. Y es en TikTok está causando furor un filtro que muestra cómo sería alguien sin ella.

Así, muchos chicos están alucinando viendo los resultados de dicho filtro. Algunos descubren como sin barba parecen bebés, como afirma uno de los usuarios del vídeo sobre estas líneas, o incluso consideran que su rostro sin ella es "repugnante".

Pero, ¿cómo serían los zapeadores sin barba? Quique Peinado e Iñaki Urrutia se atreven a probar este viral filtro. A él no termina de gustarle su aspecto sin la barba pero sus compañeros considerar que le queda bien. "Eres el niño de 'Stranger Things'", le dice Iñaki Urrutia. Cuando Urrutia prueba el filtro el cambio no es tan grande ya que su barba no es tan poblada como la de Peinado. "No cambias tanto", le dice Cristina Pedroche.