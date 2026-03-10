Francisco Cacho explica un misterioso fenómeno óptico que se ha visto en el cielo de Rusia, en vídeo

En Rusia se han podido ver en el cielo tres soles. El meteorólogo de laSexta señala que este fenómeno se conoce como, entre otras cosas, 'sun dogs' y es, sencillamente, un fenómeno óptico atmosférico.

En Rusia se ha vivido un misterioso fenómeno. Como cuenta Quique Peinado, en redes se hizo viral una imagen en la que se pueden ver tres soles en el cielo. "¿Son efectos especiales? ¿Hay tres soles en realidad, pero la CIA nos está escondiendo dos?", pregunta el zapeador a Francisco Cacho.

El meteorólogo de laSexta indica que este fenómeno se llama parhelio, "tiene varios nombres populares, como falso sol, doble sol o, en inglés, 'sun dogs'". Cacho explica que es un fenómeno óptico atmosférico "que forma manchas luminosas brillantes, a veces coloreadas, a ambos lados del sol".

"Ocurre cuando la luz solar se refracta en los cristales de hielo hexagonales suspendidos en los cirros, que son nubes muy altas", cuenta Francisco. El meteorólogo señala que suele ocurrir cuando hace mucho frío y el sol está bajo "al amanecer o al atardecer a primeras y últimas horas del día".

"¿Eso no serán dos influencers que han sacado un espejo a la terraza para hacerse un vídeo y ha reflejado ahí?", pregunta Virginia Riezu.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.