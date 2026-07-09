"Eres tonto": el 'dardo' de una señora a su marido por perder el jamón tras contestar así a Ramón García

"Ahora voy a estar yo pendiente", asegura una mujer después de que su marido haya perdido el jamón de Ramón García al contestar mal tras descolgar el teléfono.

Ramón García ha llamado a un señor a su casa desde el programa de televisión 'En compañía', donde si acertaba a contestar la frase del programa, ganaría un jamón. Sin embargo, el hombre contestó "buenas tardes", y cuando el presentador el dice el programa que es, destaca: "A ver si llaman para lo del jamón". "Pues para eso estamos llamando", asegura Ramón al hombre, que pone al teléfono a su mujer. "Con lo que os queremos, que estamos pendiente de que llaméis, ahora voy a estar yo pendiente", asegura la mujer, que confiesa que cuando cuelgue el teléfono le va a decir al marido que "es tonto" por no contestar bien y perder el jamón.

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